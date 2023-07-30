По словам Захаровой, Россия сражается в Украине за "свободу Африки и всех людей на этой планете". Об этом она заявила во время встречи с лидерами африканских стран, информирует 24 Канал.

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Новая чушь от Захаровой

Так, спикер МИД России пробормотала африканским партнерам, что россияне воюют в Украине "за Африку".

Вы разве не видите, за что мы боремся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свою жизнь? Они (российские военные – 24 Канал) своей жизнью отстаивают право африканского континента и всех людей на нашей планете быть свободными,

– считает Захарова.

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