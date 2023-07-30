Такие удивительные заявления диктатор произнес во время пресс-конференции по итогам саммита "Россия – Африка". По мнению бункерного, Польша хочет захватить Запад Украины. Кроме того, Львов якобы до Второй мировой войны не входил в ее состав и всему обязан СССР, сообщает 24 Канал.

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"Существует угроза для Запада Украины"

Начал глава государства-террористки с того, что Польша угрожает Западу Украины и это может стать началом пути его отторжения. Но никакой опасности для России, по словам диктатора, нет.

"Угрозу нацбезопасности Украине мы видим, но это не наше дело. Мы не видим угрозу нашей нацбезопасности. Но судя по всему, дело к этому не идет. Насколько нам известно, есть планы по созданию не только польско-украинско-литовских подразделений, чтобы поставить их на границу с Беларусью, но там уже просыпаются идеи введения определенных военных польских подразделений для обеспечения безопасности", – сказал Путин.

Диктатор не уточнил, где польские подразделения должны стоять. Вполне вероятно, что речь идет о границе Польши с Западом Украины. По мнению Путина, некому там наводить порядок и дисциплину. Ведь "все выгребают в рамках мобилизационных мер".

Но если это произойдет, это будет начало пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши. У некоторых польских элит такая идея очень живуча, и она никогда их не покидает. Эти планы хорошо известны. Эти люди не скрывают, даже публично о них говорят,

– добавил он.

В то же время Путин считает, что Польша в обмен на Запад Украины должна отдать свои западные земли, которые получила от Германии по результатам Второй мировой. Речь, в частности, о Данцигском (Гданьском или Польском) коридоре. Однако она вряд ли на это согласится.

Справка: Коридор состоял из территории бывшей немецкой провинции Западная Пруссия (вдоль Вислы на востоке, за исключением Свободного города Данциг), образуя Поморское воеводство.

"Львов не входил в состав Польши"

Еще одну историческую ложь Путин выдал о Львове. Тот якобы до Второй мировой не входил в состав Польши.

"Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, как должна быть устроена Европа, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав СССР, в Западную Украину. Черчилль ему возразил: Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: однако Варшава входила. И так Львов оказался в составе СССР и был передан Украине, как и другие соседние территории", – поучил истории двоечник Путин.

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Что не так в этом заявлении Путина

Заметим, что до 1939 Львов находился в составе Речи Посполитой. Польским городом он встретил и Вторую мировую. 12 сентября, через несколько дней после нападения на Польшу и начала войны, немецкие войска начали осаду Львова. А уже 19 числа к городу подошла Красная армия, а на следующий день немцы его покинули.



Правда, немецкая армия снова вернулась во Львов 30 июня 1941 и пробыла здесь до 27 июля 1944-го. С тех пор до 1991 года Львов непрерывно находился в составе СССР.

Более того, вызывает удивление и риторика диктатора в отношении Польши. А эта страна является одним из самых больших друзей Украины. Кроме существенной помощи – от протягивания руки украинским беженцам до оружия – Польша также продвигает украинскую повестку среди стран Запада и делает все, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС.