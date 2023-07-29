Такими заявлениями диктатор разбрасывался во время общения с журналистами в Кремле. 24 Канал. Также диктатор заявил, что армией он вроде бы не руководит.

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Мирная инициатива Африки и похищение детей

Диктатор цинично начал расхваливать мирную инициативу африканских лидеров, потому что, мол, она прекрасна тем, что она стремится достичь мира. Но только вот проблема – это говорит человек, который собственно и отдал приказ о полномасштабном вторжении.

Кроме того, Путин решил оправдаться за свои военные преступления. К примеру, похищение детей он назвал "раздутой историей". В воображении диктатора оккупанты не похитили дали, а "спасали" детей из зоны боевых действий. Пожалуй, ровно так же, как "освобождали" Мариуполь, Волноваху и Бахмут – правда, от жизни как таковой.

Также диктатор утверждает, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Путин уже не знает, что говорить о контрнаступлении

Кремлевский диктатор уже запутался в собственной лжи о нашем контрнаступлении. Однажды он отрицает сам факт контрнаступления, а теперь утверждает, что Россия не может остановить огонь, поскольку украинская армия наступает.

Интересно, что через несколько минут Путин уже начал утверждать, что "контрнаступление провалилось", а Украина якобы потеряла более 4 сотен танков, большинство из которых якобы западные, предоставленные в этом году.

Путин буквально решил снять с себя вину и заявил, что он не руководит войсками, но старается часто общаться с командирами.

Не считаю своим делом управление войсками,

– сказал Путин.

Интересно, что диктатор отказался отвечать на вопрос о возвращении командиров "Азовстали" из Турции в Украину. Путин только сказал, что у него были договоренности с Эрдоганом, очевидно нарушенные, и отказался дальше говорить.