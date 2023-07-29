Такими заявами диктатор розкидався під час спілкування з журналістами в Кремлі, повідомляє 24 Канал. Також диктатор заявив, що армією він нібито не керує.

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Мирна ініціатива Африки та викрадення дітей

Диктатор цинічно почав розхвалювати мирну ініціативу африканських лідерів, бо, мовляв, вона прекрасна тим, що вона прагне досягти миру. Та тільки от є проблема – це каже людина, яка власне і віддала наказ про повномасштабне вторгнення.

Крім того, Путін вирішив виправдатися за свої воєнні злочини. Наприклад, викрадення дітей він назвав "роздутою історією". В уяві диктатора окупанти не викрала дали, а "рятували" дітей з зони бойових дій. Мабуть, рівно так само як "звільняли" Маріуполь, Волноваху та Бахмут – щоправда, від життя як такого.

А також диктатор стверджує, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів, але починати їх Путін не має наміру.

Путін вже не знає, що казати про контрнаступ

Кремлівський диктатор вже заплутався у власній брехні про наш контрнаступ. Одного дня він заперечує сам факт контрнаступу, а от тепер стверджує, що Росія не може зупинити вогонь, оскільки українська армія наступає.

Цікаво, що через кілька хвилин Путін вже почав стверджувати, що "контрнаступ провалився", а Україна нібито втратила понад 4 сотні танків, більшість з яких нібито західні, надані цього року. За його словами, ЗСУ зазнають великих втрат, а наступ зупинився. Тільки от звільнення Старомайорського стверджує протилежне.

Також Путін буквально вирішив зняти із себе провину та заявив, що він не керує військами, але старається часто спілкуватися з командирами.

Не вважаю своєю справою керування військами,

– сказав Путін.

Цікаво, що диктатор відмовився відповідати на питання про повернення командирів "Азовсталі" з Туреччини до України. Путін тільки сказав, що в нього були домовленості з Ердоганом, які вочевидь порушені, і відмовився далі говорити.