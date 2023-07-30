За словами Захарової, Росія воює в Україні за "свободу Африки та всіх людей на цій планеті". Про це вона заявила під час зустрічі з лідерами африканських країн, інформує 24 Канал.
Важливо "Польща хоче захопити Захід України" та "Львів не був польським": Путін знову навигадував маячні
Нова нісенітниця від Захарової
Так, спікер МЗС Росії пробурмотіла африканським партнерам, що росіяни воюють в Україні "за Африку".
Ви хіба не бачите, за що ми боремося? Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя? Вони (російські військові – 24 Канал) своїм життям відстоюють право африканського континенту і всіх людей на нашій планеті бути вільними,
– вважає Захарова.
Порція маячні від Захарової: дивіться відео
Маячня від Путіна
- Напередодні Владімір Путін заявив нову маячню, що Польща хоче захопити Захід України. Крім того, Львів начебто до Другої світової війни не входив до її складу та всьому має завдячувати СРСР.
- Водночас Путін вважає, що Польща в обмін на Захід України мала б віддати свої західні землі, які отримала від Німеччини за результатами Другої світової. Мовиться, зокрема, про Данциґський (Ґданський або Польський) коридор. Однак вона навряд чи на це погодиться.
- Ще одну історичну брехню Путін видав про Львів. Той начебто до Другої світової не входив до складу Польщі.