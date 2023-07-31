Таку думку 24 Каналу озвучив правозахисник Марк Фейгін. За його словами, усі спроби Росії догодити лідерам інших країн мають дуже незграбний вигляд.

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"Можливо, вона це говорить, щоб догодити африканським ЗМІ. Але у них все виходить незграбно. Якщо вони так хочуть зізнатись в любові африканському континенту, то можна знайти більш витончені методи", – зауважив правозахисник.

Висновки саміту "Росія – Африка"

На саміт у Санкт-Петербурзі приїхало лише 17 представників країн Африки з 55. Багато з них – диктатори, подібні до Владіміра Путіна. Марк Фейгін зазначив, що вони радо їдуть у Росію, щоб заробити грошей та заручитися підтримкою ПВК "Вагнера", щоб найманці Євгєнія Пригожина захищали їхню владу.

Для Путіна саміт "Росія – Африка" – це можливість показати світу, особливо країнам, які дотримуються нейтралітету щодо війни в Україні, що він не перебуває в ізоляції і що нібито без відносин із Заходом можна окрема існувати.

Путін нібито під ордером на арешт, міжнародний злочинець, але він ніби показує третім країнам, які тримають нейтралітет, що світ не закінчується на Заході, що можна існувати окремо. Я вважаю, що вони остаточно зорієнтувались на Африку,

– сказав він.

Кремлівський диктатор не має нічого, що він міг би запропонувати населенню країн Африки, однак він знає, що можна пообіцяти лідерам цих держав.

Фейгін про саміт "Росія – Африка": дивіться відео

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