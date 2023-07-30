Головні тези з пресконференції диктатора для вас зібрав 24 Канал. Що наговорив диктатор про контрнаступ, звільнення командирів "Азовсталі", "напад Польщі" й відносини з Африкою – читайте далі.

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Росія та Африка

Почав свій потік свідомості російський диктатор з того, що Африка – важливий стратегічний партнер для Росії. За словами Путіна, економіка африканських держав росте в геометричній прогресії, населення так само зростає, а сам континент – джерело мінеральних ресурсів.

Населення в Африці бідне, але прогрес там дуже швидкий,

– заявив Путін.

А ще диктатор переконує, що на саміті африканські лідери не просили у нього "подачок", а намагалися знайти взаємовигідні проєкти. Воно і не дивно. За словами Путіна, африканський континент налаштований до Росії позитивно та дружелюбно. Взагалі це не так, але ситуація загалом показова – економічні партнери Росії тепер кілька африканських держав. Диктатор стверджує, що африканські країни хочуть військово-технічної співпраці з росіянами, а Росія ставиться до них добре.

За словами Путіна, Африка вже готова до того, щоб використовувати атомну енергетику. Вочевидь, Путін має величезне бажання зробити континент ще й залежним від ядерних ресурсів Москви.

Путін каже про вигоди від виходу з зернової угоди

Диктатор пообіцяв протягом 3 – 4 місяців розпочати поставки безкоштовного зерна в африканські країни. На тлі цього Путін збрехав про те, що менш як 3% зерна, яке експортувала Україна в межах зернової угоди, відправили в найбідніші країни. Варто б нагадати про програму України Grain from Ukraine для постачання продовольства потребуючим країнам та про те, що росіяни навмисно робили все, аби коридор працював якомога повільніше.

За словами диктатора, Росія має вигоду від виходу з зернової угоди, бо тепер агропродукція зросла в ціні, Росія "заробить більше і поділиться з бідними країнами". Путін стверджує, що Росія нібито лідер за експортом пшениці у світі.

Цікаво, що у рості цін на енергетику та продукцію Путін звинуватив "політику Заходу", а не війну.

Захід пилососом почав скуповувати продовольство у світі під час пандемії та ціни злетіли,

– видав Путін.

Мирна місія африканських країн

Далі Путіна понесло в інше русло. За його словами, багато чинних африканських політиків колись навчались в Україні і робили це російською мовою. Диктатор стверджує, що тоді до африканських студентів дуже негативно ставилися українські націоналісти. Цікаво, що це говорить очільник країни, в якій ображають фактично кожен народ і навіть між собою вони поділені на "рускіх" і "не рускіх".

Путін стверджує, що африканська мирна ініціатива чудова, бо вона спрямована на те, аби відновити мир. Дивно це чути від людини, яка власне і віддала наказ про вторгнення в Україну ще в 2014 році, а потім і в 2022.

Положення мирної ініціативи Африки щодо України реалізуються, наприклад, обмін полоненими, питання гуманітарного характеру,

– заявив диктатор.

Політ фантазій про війну в Україні

Путін заявив, що проблема викрадення дітей – просто "роздута історія". У його реальності дії росіян є "порятунком" дітей із зони бойових дій. Це щось схоже до "визволення" міст, яке ми побачили у Маріуполі, Бахмуті, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Соледарі, Мар'їнці, Попасній, Волновасі та інших містах і селах.

Далі диктатор почав заперечувати сам собі. Спершу він заявив про неможливість припинити вогонь на фронті, оскільки українські війська наступають. А вже через кілька хвилин почав говорити свої улюблені казки про колосальні втрати ЗСУ, про знищення 400 танків, більшість із яких – західні. Ба більше, Путін заявив, що мобілізаційний ресурс України вже вичерпаний.

Також за твердженнями диктатора, наступу ЗСУ немає взагалі. Тим часом звільнене Старомайорське на Донеччині каже про інше. Спершу Путін говорив про те, що російська армія в обороні, а потім почав стверджувати, що на окремих ділянках окупанти наступають.

Путін, російська армія та переговори

За словами диктатора, він нібито не командує російською армією, але тримає зв'язок з командирами.

Не вважаю своєю справою керування військами,

– сказав Путін.

Також диктатор поскаржився, що, мовляв, Україна чомусь вирішила відмовитися від переговорів. Дивно, чому ж? Переговорний процес зупинився після деокупації Київщини, коли весь світ жахнувся від звірств росіян. Остаточну крапку в переговорах з Путіним поставив псевдореферендум на окупованих територіях.

Ердоган та повернення командирів "Азовсталі"

Путін заявив, що він домовився зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, щоправда, ще не зрозуміло, де ця зустріч відбудеться та коли. Згодом диктатора спитали про повернення командирів "Азовсталі" з Туреччини до України.

У відповідь на це Путін сказав, що у нього були домовленості з Ердоганом, які порушені. Однак від інших коментарів Путін відмовився.

Цікаво, що диктатор заявив, що захисників "Азовсталі" та зокрема полку "Азов" міняли на російський пілотів. За словами Путіна, це було вигідно для росіян, тому це і зробили.

Загроза зіткнення з США

На тлі нещодавніх скандалів з загрозами зіткнення російської й американської авіацій в Сирії, Путін заявив, що Росія нібито готова до будь-якого сценарію, але ніхто не хоче прямого зіткнення з США. Цікаво ж, з урахуванням того, як російські консерви та пропагандисти розповідають про війну США й Росії на території України. Хоча і Путін видав заяву про те, що Україну нібито просто використовують для протистояння з Росією.

Казки про український неонацизм

Не обійшлося і без улюблених казок Путіна про неонацизм. Цього разу він цинічно заявив, що нічого поганого немає в тому, що Україна шукає свою ідентичність, але погано те, що вона на основі неонацизму.

Україна шукає свою ідентичність, самобутність і прагне утвердження своєї ідентичності, і все б нічого, це природно, але чому свою ідентичність потрібно шукати на основі неонацизму,

– заявив диктатор.

"Помста за Кримський міст"

Владімір Путін заявив, що після удару по Кримському мосту 17 липня він отримав пропозиції щодо посилення безпеки незаконної споруди. Проте, коли ті пропозиції будуть реалізовані – невідомо. Однак окупанти вже нібито відповіли за удар по мосту.

ЗС Росії після теракту на Кримському мосту завдали ряд превентивних ударів по місцях, де готувалися удари ЗСУ безпілотниками,

– заявив диктатор.

Нові байки про напад Польщі на Україну

Путін цинічно заявив, що Росія "не бачить загрози своїй нацбезпеці через загрозу нападу Польщі на Україну". Диктатор продовжує стверджувати про намір Польщі анексувати Захід України.

А далі діда понесло, і той знову повернувся до тверджень про подаровані західні землі Польщі. Путін заявив, що Варшава точно не відмовиться від цих земель на користь Німеччини. Рівно так само як Путін не відмовлятиметься від Кенігсберґа.