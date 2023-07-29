Таку заяву диктатор зробив під час підсумкової пресконференції після саміту "Росія – Африка", повідомляє 24 Канал. За його словами, Росія нібито атакувала місця підготовки нових атак безпілотниками з боку України.

Зверніть увагу Путін заявив, що не керує армією та не буде починати мирні перемовини з Україною

Що там наговорив Путін

Владімір Путін заявив, що після удару по Кримському мосту 17 липня він отримав пропозиції щодо посилення безпеки незаконної споруди. Проте, коли ті пропозиції будуть реалізовані – невідомо. Однак окупанти вже нібито відповіли за удар по мосту.

ЗС Росії після теракту на Кримському мосту завдали ряд превентивних ударів по місцях, де готувалися удари ЗСУ безпілотниками,

– заявив диктатор.

Удар по Кримському мосту