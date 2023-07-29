Таку заяву диктатор зробив під час підсумкової пресконференції після саміту "Росія – Африка", повідомляє 24 Канал. За його словами, Росія нібито атакувала місця підготовки нових атак безпілотниками з боку України.
Зверніть увагу Путін заявив, що не керує армією та не буде починати мирні перемовини з Україною
Що там наговорив Путін
Владімір Путін заявив, що після удару по Кримському мосту 17 липня він отримав пропозиції щодо посилення безпеки незаконної споруди. Проте, коли ті пропозиції будуть реалізовані – невідомо. Однак окупанти вже нібито відповіли за удар по мосту.
ЗС Росії після теракту на Кримському мосту завдали ряд превентивних ударів по місцях, де готувалися удари ЗСУ безпілотниками,
– заявив диктатор.
Удар по Кримському мосту
- В ніч на 17 липня обвалилася 145-та опора Кримського мосту з боку Краснодарського краю Росії, рух мостом було призупинено.
- Того самого дня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив про намір побудувати тимчасовий міст у районі пошкодженої ділянки Кримського мосту. За його словами, один із пошкоджених прольотів планують запустити 15 вересня. Другою стороною мосту двосторонній рух хотіли відновити до 1 листопада.
- Це був не перший вибух на мосту. Вперше "гаряче" на незаконній споруді було 8 жовтня 2022 року, коли та вибухнула вантажівка та суттєво пошкодила міст.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Кримський міст для України є ціллю, яка має бути нейтралізованою, тобто повністю знищеною, оскільки окупанти збудували його незаконно для того, щоб сполучити Росію та окупований Крим.