Такое заявление диктатор сделал во время итоговой пресс-конференции после саммита "Россия – Африка", сообщает 24 Канал. По его словам, Россия якобы атаковала места подготовки новых атак беспилотниками со стороны Украины.
Обратите внимание Путин заявил, что не руководит армией и не будет начинать мирные переговоры с Украиной
Что там наговорил Путин
Владимир Путин заявил, что после удара по Крымскому мосту 17 июля он получил предложения по усилению безопасности незаконного сооружения. Однако когда эти предложения будут реализованы – неизвестно. Однако оккупанты уже якобы ответили за удар по мосту.
ВС России после теракта на Крымском мосту нанесли ряд превентивных ударов по местам, где готовились удары ВСУ беспилотниками,
– заявил диктатор.
Удар по Крымскому мосту
- В ночь на 17 июля рухнула 145-я опора Крымского моста со стороны Краснодарского края России, движение по мосту было приостановлено.
- В тот же день вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о намерении построить временный мост в районе поврежденного участка Крымского моста. По его словам, один из поврежденных пролетов планируется запустить 15 сентября. Второй стороной моста двустороннее движение хотели возобновить до 1 ноября.
- Это был не первый взрыв на мосту. Впервые "горячее" на незаконном сооружении было 8 октября 2022 года, когда тот взорвался грузовик и существенно повредил мост.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крымский мост для Украины является нейтрализованной целью, т.е. полностью уничтоженной, поскольку оккупанты построили его незаконно для того, чтобы соединить Россию и оккупированный Крым.