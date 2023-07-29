Такое заявление диктатор сделал во время итоговой пресс-конференции после саммита "Россия – Африка", сообщает 24 Канал. По его словам, Россия якобы атаковала места подготовки новых атак беспилотниками со стороны Украины.

Обратите внимание Путин заявил, что не руководит армией и не будет начинать мирные переговоры с Украиной

Что там наговорил Путин

Владимир Путин заявил, что после удара по Крымскому мосту 17 июля он получил предложения по усилению безопасности незаконного сооружения. Однако когда эти предложения будут реализованы – неизвестно. Однако оккупанты уже якобы ответили за удар по мосту.

ВС России после теракта на Крымском мосту нанесли ряд превентивных ударов по местам, где готовились удары ВСУ беспилотниками,

– заявил диктатор.

Удар по Крымскому мосту