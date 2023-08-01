План диктатора є доволі ненадійним та навіть небезпечним. Однак Путін готовий піти на відчайдушні кроки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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До слова, білоруський диктатор Олександр Лукашенко повідомив, що це нібито він стримує вагнерівців від "походу на Польщу". Насправді ж зрозуміло, що для ПВК "Вагнера" не було б жодних оптимістичних варіантів, за яких вони б могли почати війну з Польщею, а відповідно – усім блоком НАТО.

"Щойно хоч одна людина зі зброєю з'явилася б на кордоні – він одразу буде знищеним, не говорячи вже про якісь групи чи бригади. Їх просто рознесуть на молекули. Може, це у Лукашенка така ідея – позбутись від "Вагнера", – наголосив Роман Світан.

Що задумав Путін

Водночас у Владіміра Путіна на ПВК "Вагнера" можуть бути інші плани. Проблема, яка зараз диктатора турбує чи не найбільше – оголошення загальної мобілізації в Росії.

Однак для цього потрібно не лише підготувати законодавчу базу. Якраз із цим у диктатора проблем не виникло.

Як підштовхнути російське суспільство до мобілізації, щоб йому не зірвало дах остаточно? Для цього потрібна причина. Такою може стати якась провокація ПВК Пригожина на кордоні, можливо, навіть удар у відповідь по території Білорусі,

– припустив військовий експерт.

Завдати можуть й превентивний удар по будь-якій колоні, яка рухається в бік країни НАТО. Це лише вказує на те, що Путін у будь-який спосіб хоче залучити росіян до мобілізації. Адже йому дуже потрібен ресурс для війни.

Роман Світан про плани Путіна на ПВК "Вагнера": дивіться відео

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