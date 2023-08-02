Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров. У військових та політичних колах країни-терористки є ідея створення такої армії, яка може становити загрозу для країн Балтії, Фінляндії та Польщі.
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Зверніть увагу, що Сєргєй Шойгу і Валєрій Герасімов відкрито говорять: треба створити новий армійський корпус, який буде направлений проти Фінляндії, базуватиметься у Карелії, складатиметься із трьох мотострілецьких дивізій, двох десантно-штурмових бригад,
– повідомив військовий експерт.
Він наголосив, що Росія хоче розширити армію, аби мати змогу вести війну на два фронти, один з яких – фронт із країнами НАТО.
Росія прагне розширити географію війни
Нині у росіян немає ні військових, ні технічних сил, які б можна було кинути проти Фінляндії чи країн Балтії. Усі боєздатні частини цієї держави зайняті у війні в Україні, але ідея географічного розширення агресії є у керівництва Росії.
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"Сьогодні вони можуть погрожувати Заходу тільки ядерною війною, але ядерна війна – вкрай ризикований крок. А от якщо вони розширять свої збройні сили, озброять їх, – ці сили, за задумом російських генштабістів, можуть становити реальну загрозу у Балтійському регіоні", – пояснив Юрій Федоров.
Часткова мобілізація у Росії: головне
- Так звана держдума Росії ухвалила підвищення призовного віку росіян до 30 років. Тобто тепер до армії призиватимуть людей віком від 18 до 30 років, а не до 27, як це було раніше. При цьому нижню планку призовного віку не змінили.
- Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав низку законів, які посилюють відповідальність за порушення правил призову на військову службу. Зокрема, штраф за неявку у військкомат збільшили удесятеро – з трьох до 30 тисяч рублів.
- Ймовірно, таким чином диктатор може готуватися до ще більш затяжної війни.