Про це 24 Каналу відзначив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він пояснив до яких наслідків призведе це рішення.

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Мобілізація в Росії

У Росії стрімко закінчують військові. Раніше країна-окупантка планувала підвищити верхню межу призову до 30 років. Але при цьому зробити перехідний період, після якого б нижня межа складала 21 рік. Тепер це можуть скасувати і відправлятимуть на війну з 18 до 30 років.

Вони підвищують вік звільнення з запасу – це 55 років. Плюс за різних звань змінюється вихід у відставку. Себто вони хочуть більше людей, які можуть воювати. Крім того вони змінюють ставлення до призовників, запасників, бо як тільки їх викликають – вони стають військовими і за 5 – 10 хвилин можуть відправитися на фронт,

– зазначив Олексій Бурлаков.

У так званій держдумі пояснили рішення залишити нижню межу призовного віку на рівні 18 років "бажанням" хлопців служити. Ба більше – у Москві вже поставили жагу до вбивства на потік. Там організували спеціальний "хаб" для потенційних "двохсотих", де за лічені години оформлюють усі необхідні документи.

"Вони затискають їх з усіх боків. Крім того починають більше мучити тих, хто виїхав – кажуть, що вони погані. Тепер ті хоче виїхати, будуть більше думати. Але вибираючи життя і війну – однаково, що про тебе подумають", – додав журналіст-міжнародник.

Олексій Бурлаков про потенційну мобілізацію в Росії: дивитись відео

Зазначимо, відповідні поправки щодо збільшення призовного віку в Росії мають розглянути 27 липня. На думку Олексія Бурлакова, швидше за все вони будуть прийняті. До того ж 25 липня комітет ухвалив правки, що забороняють юристам і адвокатам захищати інтереси росіян у воєнкоматах.

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