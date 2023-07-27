Об этом 24 Каналу отметил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он объяснил к каким последствиям приведет это решение.

Читайте также Путин хочет поднять призывной возраст: британская разведка объяснила, что задумал тиран

Мобилизация в России

В России быстро заканчивают военные. Ранее страна-оккупант планировала повысить верхний предел призыва до 30 лет. Но при этом сделать переходный период, после которого нижний предел составлял бы 21 год. Теперь это могут отменить и отправлять на войну с 18 до 30 лет.

Они повышают возраст увольнения из запаса – это 55 лет. Плюс при разных званиях меняется выход в отставку. То есть, они хотят больше людей, которые могут воевать. Кроме того, они меняют отношение к призывникам, запасникам, потому что как только их вызывают – они становятся военными и через 5 – 10 минут могут отправиться на фронт,

– отметил Алексей Бурлаков.

В так называемой госдуме объяснили решение оставить нижний предел призывного возраста на уровне 18 лет "желанием" ребят служить. Более того – в Москве уже поставили жажду убийства на поток. Там организовали специальный "хаб" для потенциальных "двухсотых", где за считанные часы оформляют все необходимые документы.

"Они зажимают их со всех сторон. Кроме того, начинают больше мучить тех, кто уехал – говорят, что они плохие. Теперь те хочет уехать, будут больше думать. Но выбирая жизнь и войну – все равно, что о тебе подумают", – добавил журналист-международник.

Алексей Бурлаков о потенциальной мобилизации в России: смотреть видео

Отметим, соответствующие поправки по увеличению призывного возраста в России должны быть рассмотрены 27 июля. По мнению Алексея Бурлакова, скорее всего, они будут приняты. К тому же 25 июля комитет принял правки, что запрещают юристам и адвокатам защищать интересы россиян в военкоматах

В России собирают призывников: основные новости