Их на стриме 24 Канала обсудили ведущая Екатерина Соляр и журналист-международник Алексей Бурлаков. Они отметили самое интересное.
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"Дьявол кроется в деталях"
17 минут российская пропагандистка пыталась расхваливать специально созданный пункт призывников. Но с первых же минут из уст Симоньян выливается несколько рекламных вбросов. В частности, по поводу действующего московского мэра.
Там интересны детали, в которых кроется дьявол. Она говорит: ну это сделал Собянин. То есть рекламка Собянина прошла, который подал документы и будет баллотироваться на следующий срок. Реклама госуслуг была и здесь пошли актеры,
– отметил Бурлаков.
Актеров российские пропагандисты тоже подобрали соответствующих: молоденьких и вроде бы мотивированных. Один из таких, немного забывавший слова во время интервью, 18-летний юноша, который не хочет проходить срочную службу, а сразу стремится на передовую. Симоньян, кстати, в наигранном шоке от этих слов.
"Мальчика подобрали "смазливого", но он не похож на тех, кто попадает в плен – вагнеровцев и других", – отметила еще один нюанс Екатерина Соляр.
Алексей Бурлаков о рекламе пункта сбора добровольцев от Симоньян: смотреть видео
Алексей Бурлаков также отметил стиль съемки – пропагандисты не поскупились даже на дрон. Сам пункт сбора доброльцев заполнили волонтерами, чтобы никто из призывников точно никуда не сбежал.
"Кажется, что вот эта жажда убийства поставлена на поток", – добавил журналист.
Одиозные заявления пропагандистки Симоньян: последнее
- Маргарита Симоньян никак не может успокоиться и на этот раз решила обидеть армян, назвав их "сгустками племен". Она считает, мол, армяне должны быть благодарны России за то, что после захвата их не ограничивали в возможности говорить на родном языке. Этот поток словесного сознания она традиционно выдала в эфире одного из федеральных каналов.
- Ранее российская пропагандистка прославилась пикантной посылкой. На ее адрес пришла секс-игрушка, которую Симоньян пыталась выдать за взрывчатку и подняла настоящую шумиху.
- Также одиозная ведущая откровенно заявила о намерении сменить работу и признала себя пропагандисткой. На своей странице в Твиттере Илон Маск писал, что ищет вице-призидента по пропаганде. Симоньян одной из первых подняла руку и согласилась на полставки.