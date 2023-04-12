Илон Маск написал в твиттере, что ищет в свою компанию вице-президента по пропаганде. Симоньян первой подняла руку. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Боятся расплаты: реакция российских пропагандистов на жестокую казнь пленника ВСУ
Готова на полставки: Симоньян хочет сменить работу
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала, что готова устроиться к Илону Маску на полставки. Очевидно, она видит уже меньше возможностей в "раша тудей". А как же рассказы о бедном и ничтожном Западе? И это придется в США переехать.
Однако наиболее интересным моментом является то, что она сама признала себя пропагандисткой. Хотя это давно не новость.
Симоньян хочет быть пропагандисткой Маска / Скриншот
Однако неизвестно, возможно, Маск и сам уже сотрудничает с российской пропагандистской машиной. Ведь Twitter отменил ограничения для аккаунтов Путина и ведомств России.
Почему Маск может умышленно подыгрывать Кремлю.
- Twitter прекратил применять ограничения против учетных записей российских властей, введенных в апреле 2022 года при прошлых владельцах компании. Правительственные российские аккаунты начали вновь появляться в верхней части отдельных результатов поиска и рекомендации для подписки, в частности, диктатор Путин, Министерство иностранных дел России и посольства страны-агрессора в Британии. По словам бывших руководителей Twitter, такие изменения, вероятно, не могли быть "случайными".
- Ранее BBC писало, что при руководстве Илона Маска в Twitter практически перестали бороться с распространением пропаганды в соцсети. Поэтому в последние месяцы в твиттере существенно возросло количество публикаций, которые содержат агрессивную риторику, разжигают ненависть и пропагандируют сексуальные преступления.
- Однако главной "вишенкой на торте" является то, что Twitter цензурирует тему войны России с Украиной.