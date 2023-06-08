Об этом 24 Каналу рассказала оперная артистка, видеоблогерша и эксдепутат Госдумы России Мария Максакова. Так она отреагировала на заявление пропагандистки Маргариты Симоньян, которая предлагала заморозить войну.

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В одном из шоу на российском телевидении Симоньян подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины получают все больше западного оружия. И она будто бы может быть направлена по территории России.

Поэтому Симоньян в очередной раз прикинула мнение, что стоило бы остановиться, провести "референдумы" и т.д. К слову, аналитики неоднократно сообщали, что Россия хотела бы сейчас "заморозить" войну.

Как работает российская пропаганда

Как подчеркнула Максакова, разные неожиданные мнения на российском телевидении не появляются просто так. Всем руководит один человек, а всякие симоньяны и соловьи – только транслируют эти методички.

Симоньян – это "кукла-перчатка". У них есть "кукольник". Я не открою ничего нового. Известно, что это Алексей Громов – неизменный первый заместитель Администрации президента. Ему Симоньян обязана своей карьерой. Он еженедельно дает им темники и методички, по которым они работают,

– заметила Максакова.

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Вероятно, сейчас Громов тестирует реакцию населения России на идею приостановки боевых действий. Также, возможно, такое мнение они пытаются передать российскому диктатору Владимиру Путину, который явно выпал из реальности.

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