Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" Госдума должна принять уже 25 июля.

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Призывной возраст россиян возрастет

Согласно законопроекту, с января 2024 года верхний предел призыва россиян поднимают на три года - до 30 лет. При этом нижний предел так и остался на уровне 18 лет. Бывший ранее переходный период отменяют.

Призывной возраст россиян составляет 18–27 лет. Сначала комитет планировал просто сместить рамки до 21–30 лет, то есть общее количество лет не менялось. Однако впоследствии он решил не повышать минимальный порог из-за "большого количества желающих служить".

Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет,

– сообщил депутат Госдумы.

Против поправок выступали два председателя комитетов совета федерации. Один из них заявил, что поправки Госдума России рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях.

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