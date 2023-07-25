Відповідні поправки до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" Держдума має ухвалити вже 25 липня.

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Призовний вік росіян зросте

Згідно з законопроєктом, з січня 2024 року верхню межу призову росіян підіймають на три роки — до 30 років. При цьому нижня межа так і залишилася на рівні 18 років. Перехідний період, який був раніше, скасовують.

Наразі призовний вік росіян становить 18–27 років. Спочатку комітет планував просто змістити рамки до 21–30 років — тобто загальна кількість років не змінювалася. Проте згодом він вирішив не підвищувати мінімальний поріг через "велику кількість охочих служити".

Нижню межу призовного віку вирішено залишити 18 років, тому що дуже багато хлопців хочуть піти служити саме у 18 років,

– повідомив депутат Держдуми.

Проти поправок виступали двоє голів комітетів ради федерації. Один з них заявив, що поправки Держдума Росії розгляне одразу у другому та третьому читаннях.

Також 25 липня комітет ухвалив правки, що забороняють юристам і адвокатам захищати інтереси росіян у воєнкоматах.

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