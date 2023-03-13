Про це 24 Каналу розповів Микола Саламаха – військовий експерт. За його словами, про вік окупантів можна судити з огляду на стан техніки, яку наші ЗСУ отримали як трофей.

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Склад російської армії

Микола Саламаха пояснив, що військова техніка, опинившись у руках 18-річних юнаків навіть без вищої освіти, яких Росія відправила на війну, стає просто мотлохом.

Є така приказка: "Змусь дурня Богу молитися – він лоба собі розіб'є". Це якраз та ситуація, яка в російській армії є,

– наголосив він.

Військовий експерт розказав, що йому доводилося оглядати трофейні військові машини та констатувати їхній стан після користування ними недосвідченими росіянами.

"Коли бачиш стан тих машин, той бруд, технічний стан занедбаний, то розумієш, що ця техніка побувала в руках варварів", – підкреслив він.

За його словами, попри все у Росії є технічні спеціалісти, яких могли б відправляти на фронт, замість цих юнаків.

Я думаю, що вони змогли достукатися до тих, хто ініціює якісь законодавчі зміни,

– додав він.

Саламаха переконаний, що саме через це вік призовників збільшився.

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Росіяни не хочуть воювати

Військовий експерт наголосив, що Росія планує побудувати систему, згідно із якою після досягнення 21-річного віку та закінчення вищого навчального закладу, хлопців будуть одразу забирати в армію.

Можуть навіть вчинити так: дипломи почнуть віддавати тільки після того, коли ти отримав повістку до військкомату або після того, як ти відслужив строкову службу в Збройних силах РФ,

– пояснив він.

За його словами, такий план потрібний, щоб закрити потребу в особовому складі. Добровольців серед росіян, які хочуть іти вмирати на війну проти України, все ж немає.

Ті ж мобілізовані, які відчули спротив ЗСУ на полі бою, не дуже хочуть продовжувати воювати. Хто розумніший, той зумів втекти. Поранені ж буквально вибивають собі свободу через військові госпіталі.

"Зараз мова іде про те, що росіяни прагнуть створити півтора мільйонну армію. І для цього їм треба різними способами ще хоча б 300 тисяч протягом року залучити до Збройних сил", – пояснив він.

Військовий експерт розказав, що через це вони "повинні тримати дистанцію у 7 років", через що призовний вік із 18–27 років змінився на 21–30 років.

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