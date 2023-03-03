Їх в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Харук. Мовиться про матеріально-технічне забезпечення та нестачу озброєння.

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Скільки загалом можна призвати людей

Андрій Харук зазначає, що за мірками 20 століття теоретично мобілізувати можна до 10% населення країни. Утім, практично росіяни цього зробити не зможуть.

"Вони навіть близько до цього показника підійти не зможуть через наявність "вузького горла" – це їхні спроможності, образно кажучи, переварити цих "чмобіків". Були цифри, що на російських полігонах може готуватися одномоментно за різними оцінками від 90 до 120 тисяч мобілізованих", – відзначив Харук.

Саме тому росіяни могли відправляти своїх мобілізованих для підготовки на білоруські полігони. А також із початком призову призупинили мобілізацію, бо одночасно готувати і призовників, і мобілізованих не могли.

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Проблема перша – обмундирування

Якщо Росії дійсно вдасться мобілізувати до пів мільйона нового гарматного м’яса, то вони миттєво зіштовхуються з двома проблемами. Перша – матеріально-технічне забезпечення.

"Це такі примітивні речі, як обмундирування чи засоби індивідуального захисту. Ми стикаємося з тим, що цим масам мобілізованих треба бронежилети. Власного виробництва у них не вистачатиме", – сказав військовий експерт.

Проблема друга – озброєння

За озвученою експертом інформацією, Росія може випускати 20 – 25 танків і ще декілька десятків відновлювати. На фоні втрат – це мізер.

"Ми нещодавно бачили фото БТР-50, які повертають у стрій. До слова, їх випуск був закінчений у 1970 році. Це застарілі машини, але росіяни мусять повертати їх у стрій, оскільки власного виробництва не вистачає. За чутками звідти, коли мобілізовані проходили підготовку в артилерійських підрозділах, їх кидали у бій, як просту піхоту – артилерії не вистачає, гармат", – навів конкретні приклади Андрій Харук.

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