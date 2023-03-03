Их в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт Андрей Харук. Речь идет о материально-техническом обеспечении и недостатке вооружения.
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Сколько можно призвать людей
Андрей Харук отмечает, что по меркам 20 века теоретически мобилизовать можно до 10% населения страны. Впрочем, практически россияне этого сделать не смогут.
"Они даже близко к этому показателю подойти не смогут из-за наличия "узкого горла" – это их способности, образно говоря, переварить этих "чмобиков". Были цифры, что на российских полигонах может готовиться одномоментно по разным оценкам от 90 до 120 тысяч мобилизованных" , – отметил Харук.
Поэтому россияне могли отправлять своих мобилизованных для подготовки на белорусские полигоны. А также с началом призыва приостановили мобилизацию, потому что одновременно готовить и призывников, и мобилизованных не могли.
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Проблема первая – обмундирование
Если России действительно удастся мобилизовать до полумиллиона нового пушечного мяса, они мгновенно сталкиваются с двумя проблемами. Первая – материально-техническое обеспечение.
"Это такие примитивные вещи, как обмундирование или средства индивидуальной защиты. Мы сталкиваемся с тем, что этим массам мобилизованных нужны бронежилеты. Собственного производства у них не будет хватать", – сказал военный эксперт.
Проблема вторая – вооружение
По озвученной экспертом информации, Россия может выпускать 20 – 25 танков и еще несколько десятков восстанавливать. На фоне потерь – это мизер.
"Мы недавно видели возвращающие в строй фото БТР-50. К слову, их выпуск был закончен в 1970 году. Это устаревшие машины, но россияне должны возвращать их в строй, поскольку собственного производства не хватает. По слухам оттуда, когда мобилизованные проходили подготовку в артиллерийских подразделениях, их бросали в бой, как простую пехоту – артиллерии не хватает", – привел конкретные примеры Андрей Харук.
Мобилизация в России: что известно
- Эксперты считают, Путин равняется на Сталина и пытается проводить войну его методами. Впрочем, мобилизационного ресурса, который был в Советском Союзе в 1940-е годы, у него нет.
- В конце февраля издание The NYT в своем материале писало о сотнях тысяч мобилизованных.
- В американском Институте изучения войны объяснили, почему "безграничный мобилизационный ресурс России" – это миф.