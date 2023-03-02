Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла офіцерка ЗСУ, командирка мінометного взводу з позивним "Відьма" Ольга Бігарь. Вона зауважила, що зеки стали важливими гвинтиком у російських корупційних схемах.

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Відомий факт, що вся система держуправління Росії тримається на корупції. За словами Бігарь, армія зеків – це певна кількість безмовних осіб, які не будуть скаржитися, що не отримали бронежилет чи лопату, не будуть скаржитися, що отримали незаконний наказ тощо.

На них можна списувати величезну кількість БК та інших засобів – це "шикарна годівниця", зауважила військова. Можна написати, що їм дали 10 тисяч набоїв, насправді – тисячу, але вони мовчатимуть.

Пригожин відкрив цю лавочку і зрозумів, що на них можна непогано заробляти як і авторитет, так і гроші. Як ви думаєте чи російські чиновники, побачивши таку годівницю, зможуть пройти повз спокійно? Аж ніяк. Вони вирішили приватизувати в державу цю ідею, і державою далі набирати зеків,

– додала військова.

Самі потраплять в свою пастку

Бігарь наголосила, що в такому плані був певний прорахунок. Адже для армії зеків необхідна також армія наглядачів.

Це порушники закону, їм незрозуміло, як можна підкорюватися статутам, правилами, кодексам честі тощо. В них є мета або втекти, або задовольнити свій правопорушницький нахил,

– повідомила бійчиня.

Тепер Росія, яка вирішила до регулярної армії набирати таких зеків, потрапить сама в свою пастку, переконана Бігарь. Адже ці ув'язнені згодом "будуть піднімати бунти проти військового керівництва і спричиняти купу проблем", тож Росія сама призведе свою армію до занепаду.

Повне інтерв'ю з "Відьмою": дивитись відео

Хочуть взяти кількістю, але цього замало

Військова зауважила, що для оборони, навіть не для наступу, а лише для оборони лінії фронту Росії необхідні величезні людські ресурси, які там ніколи не рахували. Мобілізація для них ніколи не була проблемою. Якщо люди відмовляються служити, вони йдуть до в'язниці, а з в'язниці вже автоматично перекидаються на фронт. Своєрідне замкнене коло.

До того ж особовий склад російської армії немотивований. Армія розкрадена, вона не в змозі забезпечити всім необхідним своїх солдатів, наголосила "Відьма". Вона зауважила, що крім кількості, важливими показниками армії є технологічність та вміння адмініструвати бойові дії.

З тією системою адміністрування, яка в них є на сьогодні, вони можуть покласти там хоч декілька мільйонів росіян, але перемоги не здобудуть,

– резюмувала Бігарь.

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