Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт. За його словами, на боці РФ на війні гинуть і мобілізовані з тимчасово окупованих територій.
Дивіться також Стосується еліт: розвідка Британії назвала головне завдання мобілізації в Росії
Втрати ворога
Олексій Гетьман пояснив, що наразі росіяни не стільки приховують, а скільки не афішують число загиблих військових на українській землі.
"Це починає відчуватися всередині РФ, але поки що це не впливає суттєво на суспільно-громадську думку в цій країні", – наголосив він.
На його думку, Росія мобілізує величезну кількість чоловіків із тимчасово окупованих територій.
Приблизно третина загиблих – це військовослужбовці з "ЛНР" та "ДНР",
– зосередив увагу він.
Майор запасу ЗСУ розказав, що саме через це втрати особового складу не так сильно відчутні в самій Росії.
Чи повстане російський народ
Олексій Гетьман переконаний, що українські захисники попри все продовжують нищити ворога.
Рано чи пізно це буде впливати на певні думки, дії всередині РФ,
– пояснив він.
За його словами, дуже хотілося б, щоб велика кількість смертей на війні вплинула на російський народ. Зокрема, мовиться про протестні рухи, заяви про те, що СВО – це загарбницька війна, яку варто зупинити.
До того ж росіяни мали б виступати за те, що протистояння з Україною не принесе їхній країні нічого хорошого.
"Хоча з іншого боку цілком можливо, що вони знову посилять свою пропагандистську діяльність і, навпаки, у такий спосіб будуть спробувати посилити мобілізувати та згуртувати населення навколо їхнього лідера", – додав він.
Майор запасу ЗСУ наголосив, що поки невідомо, що саме відбуватиметься в Росії.
Сподіваємося на краще,
– підсумував він.
Гетьман підкреслив, що все ж жити надіями, що російський народ масово повстане не варто.
Окупанти обстріляли Очаків
- У ніч проти 12 березня російські військові обстріляли Очаків, що на Миколаївщині. Били по ньому з Кінбурнської коси.
- Речниця ОК "Південь" пояснила, чому дуже складно завдавати удар у відповідь по ворогові. Передовсім це пов'язано зі стратегією, яку він використовує на постійній основі.
- З одного боку ускладнює процес географічна особливість самої коси. З іншого боку – люди, які там усе ще залишаються. Ба більше, окупанти посеред них розташовують свої установки та облаштовують бойові позиції.