Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт. За його словами, на боці РФ на війні гинуть і мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

Дивіться також Стосується еліт: розвідка Британії назвала головне завдання мобілізації в Росії

Втрати ворога

Олексій Гетьман пояснив, що наразі росіяни не стільки приховують, а скільки не афішують число загиблих військових на українській землі.

"Це починає відчуватися всередині РФ, але поки що це не впливає суттєво на суспільно-громадську думку в цій країні", – наголосив він.

На його думку, Росія мобілізує величезну кількість чоловіків із тимчасово окупованих територій.

Приблизно третина загиблих – це військовослужбовці з "ЛНР" та "ДНР",

– зосередив увагу він.

Майор запасу ЗСУ розказав, що саме через це втрати особового складу не так сильно відчутні в самій Росії.

Чи повстане російський народ

Олексій Гетьман переконаний, що українські захисники попри все продовжують нищити ворога.

Рано чи пізно це буде впливати на певні думки, дії всередині РФ,

– пояснив він.

За його словами, дуже хотілося б, щоб велика кількість смертей на війні вплинула на російський народ. Зокрема, мовиться про протестні рухи, заяви про те, що СВО – це загарбницька війна, яку варто зупинити.

До того ж росіяни мали б виступати за те, що протистояння з Україною не принесе їхній країні нічого хорошого.

"Хоча з іншого боку цілком можливо, що вони знову посилять свою пропагандистську діяльність і, навпаки, у такий спосіб будуть спробувати посилити мобілізувати та згуртувати населення навколо їхнього лідера", – додав він.

Майор запасу ЗСУ наголосив, що поки невідомо, що саме відбуватиметься в Росії.

Сподіваємося на краще,

– підсумував він.

Гетьман підкреслив, що все ж жити надіями, що російський народ масово повстане не варто.

Окупанти обстріляли Очаків