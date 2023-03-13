Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт. По его словам, на стороне РФ на войне погибают и мобилизованы с временно оккупированных территорий.

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Потери врага

Алексей Гетьман объяснил, что россияне пока не столько скрывают, а сколько не афишируют число погибших военных на украинской земле.

"Это начинает ощущаться внутри РФ, но пока это не оказывает существенного влияния на общественно-общественное мнение в этой стране", – подчеркнул он.

По его мнению, Россия мобилизует огромное количество мужчин с временно оккупированных территорий.

Приблизительно треть погибших – это военнослужащие из "ЛНР" и "ДНР",

– сосредоточил внимание он.

Майор запаса ВСУ рассказал, что именно поэтому потери личного состава не так сильно ощутимы в самой России.

Восстанет ли русский народ

Алексей Гетьман убежден, что украинские защитники, несмотря ни на что, продолжают уничтожать врага.

Рано или поздно это будет влиять на определенные мнения, действия внутри РФ,

– объяснил он.

По его словам, очень хотелось бы, чтобы большое количество смертей на войне повлияло на русский народ. В частности, говорится о протестных движениях, заявлениях о том, что СВО – это захватническая война, которую следует остановить.

К тому же россияне должны выступать за то, что противостояние с Украиной не принесет их стране ничего хорошего.

"Хотя с другой стороны, вполне возможно, что они вновь усилят свою пропагандистскую деятельность и, наоборот, таким образом будут попытаться усилить мобилизовать и сплотить население вокруг их лидера", – добавил он.

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что пока неизвестно, что именно будет происходить в России.

Надеемся на лучшее,

– подытожил он.

Гетман подчеркнул, что все-таки жить надеждами, что русский народ массово восстанет не стоит.

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