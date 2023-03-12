Так, нашим военным удалось подвезти свежий "хлопок" к Олешкам на Херсонщине. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает 24 Канал.
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ВСУ наносят точечные удары
По словам Натальи Гуменюк, наши военные продолжают наносить точечные удары по врагу. В частности, по их расположению. Один из таких ударов принес немало результатов. Так, удалось уничтожить склад с боеприпасами в Олешках.
Уничтожен склад боекомплекта в районе Олешек. Но враг продолжает вместе с нашей работой обстреливать населенные пункты левобережья для того, чтобы запугать людей, совершающих движение сопротивления, поддерживающего Украину.
– подчеркнула Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне обстреливают не только освобожденные территории. Они также поливают огнем левобережья региона.
Оккупанты обстреляли Очаков
- В ночь на 12 марта российские военные обстреляли Очаков Николаевской области. Били по нему из Кинбурнской косы.
- Представитель ОК "Юг" объяснила, почему очень сложно наносить ответный удар по врагу. Прежде всего, это связано со стратегией, которую он использует на постоянной основе.
- С одной стороны, усложняет процесс географическая особенность самой косы. С другой стороны – люди, которые там все еще остаются. Более того, оккупанты среди них располагают свои установки и обустраивают боевые позиции.
- Все это усложняет как освобождение Кинбурнской косы, так и ответные удары на регулярные обстрелы оттуда. Оккупанты прекрасно понимают, что ВСУ не будут бить по гражданскому населению, поэтому активно этим пользуются.
- Следует также понимать, что Кинбурнская коса – полуостров. И она соединена со все еще временно оккупированным левобережьем Херсона. Оттуда россияне и стягивают ресурсы, и имеют куда бежать в случае угрозы.
- Гуменюк отметила, что россияне время от времени перебазируют свои установки на Кинбурнскую косу. Совершают обстрелы, после чего отводят ее в более безопасные места.