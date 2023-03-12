Так, нашим військовим вдалося підвезти свіжу "бавовну" до Олешок на Херсонщині. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, передає 24 Канал.

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ЗСУ завдають точкових ударів

За словами Наталії Гуменюк, наші військові продовжують завдавати точкових ударів по ворогу. Зокрема, по їхньому розташуванню. Один з таких ударів приніс чимало результатів. Так, вдалося знищити склад з боєприпасами в Олешках.

Знищено склад боєкомплекту в районі Олешок. Але ворог продовжує разом з нашою роботою обстрілювати населені пункти лівобережжя для того, щоб залякати людей, які чинять рух опору, що підтримує Україну,

– підкреслила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що росіяни обстрілюють не лише звільнені території. Вони також поливають вогнем лівобережжя регіону.

Окупанти обстріляли Очаків