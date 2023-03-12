Так, нашим військовим вдалося підвезти свіжу "бавовну" до Олешок на Херсонщині. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, передає 24 Канал.
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ЗСУ завдають точкових ударів
За словами Наталії Гуменюк, наші військові продовжують завдавати точкових ударів по ворогу. Зокрема, по їхньому розташуванню. Один з таких ударів приніс чимало результатів. Так, вдалося знищити склад з боєприпасами в Олешках.
Знищено склад боєкомплекту в районі Олешок. Але ворог продовжує разом з нашою роботою обстрілювати населені пункти лівобережжя для того, щоб залякати людей, які чинять рух опору, що підтримує Україну,
– підкреслила Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" зауважила, що росіяни обстрілюють не лише звільнені території. Вони також поливають вогнем лівобережжя регіону.
Окупанти обстріляли Очаків
- У ніч проти 12 березня російські військові обстріляли Очаків, що на Миколаївщині. Били по ньому з Кінбурнської коси.
- Речниця ОК "Південь" пояснила, чому дуже складно завдавати удар у відповідь по ворогові. Передовсім це пов'язано зі стратегією, яку він використовує на постійній основі.
- З одного боку ускладнює процес географічна особливість самої коси. З іншого боку – люди, які там усе ще залишаються. Ба більше, окупанти посеред них розташовують свої установки та облаштовують бойові позиції.
- Усе це ускладнює як звільнення Кінбурнської коси, так і удари у відповідь на регулярні обстріли звідти. Окупанти чудово розуміють, що ЗСУ не битимуть по цивільному населенню, тож активно цим користуються.
- Слід також розуміти, що Кінбурнська коса – півострів. І вона сполучена з усе ще тимчасово окупованим лівобережжям Херсонщини. Звідти росіяни і стягують ресурси, і мають куди втікати у випадку загрози.
- Гуменюк зауважила, що росіяни час до часу перебазовують свої установки на Кінбурнську косу. Здійснюють обстріли, після чого відводять її у безпечніші місця.