Про це під час телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила специфіку масованого ракетного удару 9 березня, передає 24 Канал. За словами речниці відомства, окупанти намагалися знайти системи Patriot.
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Україна очікувала на ракетний удар
Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО,
– зауважила вона.
У чому полягала суть цієї хвилеподібної атаки? Наталія Гуменюк спробувала розкласти по полицях ці "хвилі". Як усе було:
- спочатку атакували "Шахідами", обстрілюючи певні об'єкти та відволікаючи нашу ППО;
- удар різними типами ракет, які вже використовувалися, зокрема для пошуку ППО;
- застосування БпЛА для перевірки результатів ударів і дорозвідування роботи ППО;
- нова хвиля обстрілів, зокрема балістичними ракетами.
Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді,
– зауважила вона.
Окупанти здійснили 81 пуск ракет
- Слід розуміти, що під час масованого ракетного удару 9 березня окупанти здійснили 81 пуск ракет. Вони були різного базування: як повітряного, так і морського та наземного.
- Зауважимо, що найнебезпечніші серед них – 6 ракет "Кинджал" і 6 ракет Х-22. Їх наявні в Україні системи ППО просто не можуть збивати.
- З 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" нашим силам ППО вдалося знищити 34. Крім того, з 8 дронів-камікадзе "Шахід" на брухт перетворили 4.
- Повернімося до "Кинджалів". Уперше про атаку шістьма такими ракетами розповів в ефірі 24 Каналу речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що не пригадує, щоб ворог у рамках однієї атаки використовував таку кількість цих балістичних ракет.