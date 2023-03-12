Про це під час телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила специфіку масованого ракетного удару 9 березня, передає 24 Канал. За словами речниці відомства, окупанти намагалися знайти системи Patriot.

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Україна очікувала на ракетний удар

Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО,

– зауважила вона.

У чому полягала суть цієї хвилеподібної атаки? Наталія Гуменюк спробувала розкласти по полицях ці "хвилі". Як усе було:

спочатку атакували "Шахідами", обстрілюючи певні об'єкти та відволікаючи нашу ППО;

удар різними типами ракет, які вже використовувалися, зокрема для пошуку ППО;

застосування БпЛА для перевірки результатів ударів і дорозвідування роботи ППО;

нова хвиля обстрілів, зокрема балістичними ракетами.

Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді,

– зауважила вона.

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