Об этом во время телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила специфику массированного ракетного удара 9 марта, передает 24 Канал. По словам спикера ведомства, оккупанты пытались найти системы Patriot.
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Украина ожидала ракетного удара
Мы понимали и ожидали накопления сил и средств, тщательно отслеживали действия врага и понимали, что готовятся волнообразные атаки. Но, напомню, мы все были готовы к тому, что они будут выискивать новую тактику действий, в том числе противодействия нашей ПВО,
– заметила она.
В чем заключалась суть этой волнообразной атаки? Наталья Гуменюк попыталась разложить по полкам эти "волны". Как все было:
- сначала атаковали "Шахидами", обстреливая определенные объекты и отвлекая нашу ПВО;
- удар различными типами ракет, которые уже использовались, в частности для поиска ПВО;
- применение БПЛА для проверки результатов ударов и доразведки работы ПВО;
- новая волна обстрелов, в том числе баллистическими ракетами.
Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-нибудь победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла предыдущая информация о том, что уже Украина оснащена системами типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле,
– заметила она.
Оккупанты осуществили 81 пуск ракет
- Следует понимать, что во время массированного ракетного удара 9 марта оккупанты совершили 81 пуск ракет. Они были разного базирования: как воздушного, так и морского и наземного.
- Заметим, что наиболее опасные среди них – 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет Х-22. Их существующие в Украине системы ПВО просто не могут сбивать.
- Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" нашим силам ПВО удалось уничтожить 34. Кроме того, из 8 дронов-камикадзе "Шахид" в металлолом превратили 4.
- Вернемся к "Кинжалам". Впервые об атаке шестью такими ракетами рассказал в эфире 24 Канала спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он заметил, что не напоминает, чтобы враг в рамках одной атаки использовал такое количество этих баллистических ракет.