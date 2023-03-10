Украинским силам ПВО удалось сбить 34 из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Кроме того, наши воины уничтожили 4 из 8 иранских дронов-камикадзе, которые запустили оккупанты.

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Как наши защитники уничтожают вражеские цели

В Воздушных силах показали, как воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили очередную российскую крылатую ракету.

Отмечают, что вражеская цель зафиксирована в небе на юге страны 9 марта 2023 года.

Силы ПВО обезвредили российскую ракету на Юге: смотрите видео

Что известно о последней ракетной атаке России