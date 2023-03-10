Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он обратил внимание на то, что в Украине в последнее время легкомысленно относилась к самолетам МиГ-31К, взлетавшие в Беларуси и России.

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Россия еще имеет около 50 "Кинжалов"

Но во время атаки 9 марта Россия доказала, что может запускать ракеты "Кинжал" с самолетов Миг-31К. Как говорит Игнат, "Кинжалы" прилетают быстро и неожиданно.

В то же время, он подчеркнул, что этих ракет в России не так много. Игнат подчеркнул, что это очень дорогие ракеты, которыми враг будет атаковать исключительно важнейшие объекты.

Спикер отметил, что за 2022 год россияне использовали больше, чем 6 ракет "Кинжал". Причем не известно, сколько этих ракет враг использовал в начале полномасштабного вторжения, когда трудно было определить, какой это тип ракеты.

Только по Виннице за один раз было три прилета "Кинжалов". Они использовали, возможно, до двух десятков "Кинжалов" за войну,

– сообщил Игнат.

Он отметил, что без учета тех шести "Кинжалов", которые Россия выпустила 9 марта, у них есть немного, более полусотни этих ракет. Что касается сроков изготовления "Кинжалов", то Игнат говорит, что информация противоречива.

По его словам, это ракеты, которые не делают быстро и на их изготовление уходит много времени. Он отметил, что это высокотехнологичная ракета, сравнив ее с беспилотным самолетом.

Как отметил Игнат, нужно не одну неделю на сбор ракеты, тестирование и выведение на боевое дежурство.

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