Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він звернув увагу на те, що в Україні останнім часом легковажно ставилася до літаків МіГ-31К, які злітали в Білорусі та Росії.

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Та під час атаки 9 березня Росія довела, що може запускати ракети "Кинджал" з літаків Міг-31К. Як каже Ігнат, "Кинджали" прилітають швидко і несподівано.

Водночас він підкреслив, що цих ракет у Росії не так багато. Ігнат наголосив, що це надзвичайно дорогі ракети, якими ворог буде атакувати винятково найважливіші об'єкти.

Речник зазначив, що за 2022 рік росіяни використали більше, аніж 6 ракет "Кинджал". Причому не відомо, скільки цих ракет ворог використав на початку повномасштабного вторгнення, коли було важко визначити, який це тип ракети.

Тільки по Вінниці за один раз були три прильоти "Кинджалів". Вони використали, можливо, до двох десятків "Кинджалів" за війну,

– повідомив Ігнат.

Він зазначив, що без врахування тих шести "Кинджалів", які Росія випустила 9 березня, у них є трішки, більше ніж пів сотні цих ракет. Щодо термінів виготовлення "Кинджалів", то Ігнат каже, що інформація суперечлива.

За його словами, це ракети, які не роблять швидко і на їх виготовлення треба багато часу. Він зазначив, що це високотехнологічна ракета, порівнявши її з безпілотним літаком.

Як зазначив Ігнат, потрібно не один тиждень на збір ракети, тестування і виведення на бойове чергування.

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