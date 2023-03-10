Українським силам ППО вдалося збити 34 з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Крім того, наші воїни знищили 4 з 8 іранських дронів-камікадзе, які запустили окупанти.
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Як наші оборонці знищують ворожі цілі
У Повітряних силах показали, як воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищили чергову російську крилату ракету.
Зазначають, що ворожу ціль зафіксували у небі на півдні країни 9 березня 2023 року.
Сили ППО знешкодили російську ракету на Півдні: дивіться відео
Що відомо про останню ракетну атаку Росії
- Вранці 9 березня ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали.
- У Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
- Одна з ворожих ракет влучила у село Велика Вільшаниця, що на Золочівщині. Два будинки зруйновані повністю, ще один – частково. Росіяни забрали життя двох сімей – загалом 5 осіб.
- Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо масованої ракетної атаки України 9 березня. Також український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих під час ракетної атаки. Зеленський оприлюднив кадри наслідків прильотів.
- Усе, що відомо про масовану ракетну атаку та її наслідки – читайте у матеріалі 24 Каналу.