Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что страна-агрессорка, к сожалению, имеет большой человеческий ресурс – 143 миллиона.

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Безусловно, на территории России продолжается мобилизация, несмотря на лживые заявления Путина, что в этом нет никакой необходимости.

Важно! 13 июня во время встречи с "военкорами" Путин заверил, что пока в стране-агрессоре не будут проводить мобилизацию.

Какими способами Россия отлавливает мобилизованных: смотрите видео

Как россиян мотивируют идти на войну

Мобилизация в России получила скрытые формы. Кроме того, за поребриком есть определенные законодательные инициативы, которые направлены на то, чтобы расширить круг людей, которые могут быть мобилизованы в российскую армию.

Сейчас хотят принять решение, чтобы в армию принимали больных сахарным диабетом, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как такой человек сможет служить в армии большой вопрос,

– сказал военный обозреватель

К тому же руководство России решает нужно ли брать на военную службу людей с научной степенью Отметим, сейчас в Украине люди с научной степенью имеют отсрочку, а в России, скорее всего, не будут.

В целях пополнения военных резервов в России также проводят всевозможные акции. Например, акция "Приведи друга". Оккупант, который приводит в военкомат друга и убеждает его пойти на войну, получает 5 тысяч рублей.

Профессиональные рекрутинговые фирмы привлекаются для найма солдат-контрактников. Эти рекрутеры получают вознаграждения в размере 15 тысяч рублей за человека или 105 тысяч рублей за 7 человек, которых они смогут привлечь в армию страны-террористки.

"Вот такая "широкая программа" привлечения контрактников. Именно поэтому Путин и говорит о том, что сейчас нет потребностей в контрактниках и не надо проводить мобилизацию. Лукавство диктатора снова проявляется", – подчеркнул Попович.

Что известно о мобилизации в России