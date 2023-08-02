Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Юрий Федоров. В военных и политических кругах страны-террористки есть идея создания такой армии, которая может представлять угрозу странам Балтии, Финляндии и Польши.

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Обратите внимание, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов открыто говорят: нужно создать новый армейский корпус, который будет направлен против Финляндии, будет базироваться в Карелии, состоять из трех мотострелковых дивизий, двух десантно-штурмовых бригад,

– сообщил военный эксперт.

Он подчеркнул, что Россия хочет расширить армию, чтобы иметь возможность вести войну на два фронта, один из которых – фронт со странами НАТО.

Россия стремится расширить географию войны

Сейчас у россиян нет ни военных, ни технических сил, которые можно было бы бросить против Финляндии или стран Балтии. Ее боеспособные части заняты в Украине, но идея географического расширения агрессии есть у руководства России.

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"Сегодня они могут угрожать Западу только ядерной войной, но ядерная война – крайне рискованный шаг. А вот если они расширят свои вооруженные силы, оснастят их, – эти силы, по замыслу российских генштабистов, могут представлять реальную угрозу в Балтийском регионе", – объяснил Юрий Фёдоров.

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