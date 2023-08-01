РосЗМІ пишуть, що "добровольців" на службу до Міноборони постачають олігархи, які включені до списків санкцій України та низки Західних країн за підтримку військової агресії.
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Як діє схема
Підконтрольна бізнесменові велика фірма влаштовує охочих в афілійований ПОП (або іншу структуру рівнем нижче), а потім новоспечений співробітник підписує контракт з Міноборони.
Дію трудового договору призупиняють, так у компанії є можливість "платити премії", а найманців відправляють в добровольчі батальйони, які фактично є частиною російської армії. Виплати від Міноборони – 200 тисяч рублів, від компаній – 100 тисяч, в банківській виписці їх називають: "Безоплатна виплата грошових коштів за військову службу за контрактом".
Найманців відправляють в добровольчий батальйон "Сокіл", який фактично є частиною армії Росії.