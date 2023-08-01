РосЗМІ пишуть, що "добровольців" на службу до Міноборони постачають олігархи, які включені до списків санкцій України та низки Західних країн за підтримку військової агресії.

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Зокрема, у схемі вербування задіяні: Олег Дерипаска, Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Михайло Гуцерієв та Сергій Гордєєв. Важливо! Як зазначили розслідувачі, якщо самі бізнесмени перебувають під санкціями, то їхні компанії, які беруть участь у вербуванні, – ні.

Як діє схема

Підконтрольна бізнесменові велика фірма влаштовує охочих в афілійований ПОП (або іншу структуру рівнем нижче), а потім новоспечений співробітник підписує контракт з Міноборони.

Дію трудового договору призупиняють, так у компанії є можливість "платити премії", а найманців відправляють в добровольчі батальйони, які фактично є частиною російської армії. Виплати від Міноборони – 200 тисяч рублів, від компаній – 100 тисяч, в банківській виписці їх називають: "Безоплатна виплата грошових коштів за військову службу за контрактом".

Найманців відправляють в добровольчий батальйон "Сокіл", який фактично є частиною армії Росії.

Важливо! Сотні іноземних компаній досі продовжують працювати на російському ринку. Відповідно ці бізнеси сплачують податки до бюджету агресора. Про компанії, які поповнили російську казну на найбільші суми, – читайте за посиланням.