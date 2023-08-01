РосСМИ пишут, что "добровольцев" на службу в Миноборону поставляют олигархи, которые включены в списки санкций Украины и ряда Западных стран за поддержку военной агрессии.
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Как действует схема
Подконтрольная бизнесмену крупная фирма устраивает желающих в аффилированный ЧОП (или другую структуру уровнем ниже), а затем новоиспеченный сотрудник подписывает контракт с Минобороны.
Действие трудового договора приостанавливают, так у компании есть возможность "платить премии", а наемников отправляют в добровольческие батальоны, фактически являющиеся частью российской армии. Выплаты от Минобороны – 200 тысяч рублей, от компаний – 100 тысяч, в банковской выписке их называют: "Бесплатная выплата денежных средств за военную службу по контракту".
Наемников отправляют в добровольческий батальон "Сокол", фактически являющийся частью армии России.