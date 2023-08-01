РосСМИ пишут, что "добровольцев" на службу в Миноборону поставляют олигархи, которые включены в списки санкций Украины и ряда Западных стран за поддержку военной агрессии.

Смотрите также Путин готовится к большей и продолжительной войне, – FT

В частности, в схеме вербовки задействованы Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Сергей Гордеев. Важно! Как отметили расследователи, если сами бизнесмены находятся под санкциями, то их компании, участвующие в вербовке – нет.

Как действует схема

Подконтрольная бизнесмену крупная фирма устраивает желающих в аффилированный ЧОП (или другую структуру уровнем ниже), а затем новоиспеченный сотрудник подписывает контракт с Минобороны.

Действие трудового договора приостанавливают, так у компании есть возможность "платить премии", а наемников отправляют в добровольческие батальоны, фактически являющиеся частью российской армии. Выплаты от Минобороны – 200 тысяч рублей, от компаний – 100 тысяч, в банковской выписке их называют: "Бесплатная выплата денежных средств за военную службу по контракту".

Наемников отправляют в добровольческий батальон "Сокол", фактически являющийся частью армии России.

Важно! Сотни иностранных компаний до сих пор продолжают работать на российском рынке. Соответственно, эти бизнесы платят налоги в бюджет агрессора. О компаниях, пополнивших российскую казну на самые большие суммы, – читайте по ссылке.