Однако в Минобороны Великобритании объясняют, что без новой волны мобилизации Кремль вряд ли найдет достаточно сил для этих формирований. В то же время эксперты говорят, что Путин хочет объявить мобилизацию и ищет причину.

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Россия хочет усилить свою армию

В течение последних двух месяцев Россия, вероятно, начала формировать новые крупные соединения для усиления своих сухопутных войск. В том числе и 25-ю общевойсковую армию,

– заявила британская разведка.

По их данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль в основном использовал мобилизованные резервисты для пополнения уже действующих подразделений или в составе пехотных частей территориальной обороны.

Министерство обороны Великобритании объясняет, что Россия редко создает новые общевойсковые формирования, такие как общевойсковые армии, которые должны стать самодостаточной силой. Исключение – 3-й армейский корпус. Его Россия создала летом 2022 года, однако он показал плохие результаты.

Британские разведчики предположили, что, вероятно, Кремль:

развернет любое новое формирование как резервные силы в Украине;

в долгосрочной перспективе стремится усилить свои силы против НАТО.

Без большой новой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы обеспечить ресурсами даже одну новую армию,

– объяснили британские военные.

Путин готовится к более длительной войне

Издание Financial Times написало, что российский диктатор готовится к продолжительной войне. В частности, он принял изменения в закон о мобилизации в России.

Речь идет об увеличении возраста мобилизации от 27 до 30 лет, отправке повесток такому количеству пожелающих мужчин. Более того, как только мужчина получит электронное призывное сообщение, то границы России для него закроют.

Кроме того, так называемые добровольцы на войну в Украину уже начали вербовать российские миллиардеры: Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Сергей Гордеев. Как действует схема у россиян читайте по ссылке.