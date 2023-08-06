Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, всеобщая мобилизация ударит по имиджу Владимира Путина, поэтому ее будут оттягивать настолько долго, насколько смогут.

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Какова стратегия России по мобилизации

Путин действительно готовится к всеобщей мобилизации. Что интересно, люди из его окружения считают своей ошибкой принудительную мобилизацию осенью 2022 года, которая оказала негативный эффект для путинского режима.

"Кроме того, что около миллиона россиян после этого уехало из страны, это вызвало, извиняюсь за выражение, "бабский вой". Мол, почему вы забрали наших мужчин и почему вы не создали для них хороших условий, чтобы убивать украинцев", – отмечает Гудков.

Осенняя мобилизация не оказалась для России успешной, ведь вследствие нее в оккупационное войско попали плохо мотивированные солдаты, которые не хотели учиться воевать, были склонны ссориться с командирами и убегать с поля боя.

Поэтому Россия решила вернуться к тому, чтобы вместо принудительной мобилизации мотивировать новых солдат большими деньгами.