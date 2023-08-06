Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, всеобщая мобилизация ударит по имиджу Владимира Путина, поэтому ее будут оттягивать настолько долго, насколько смогут.
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Какова стратегия России по мобилизации
Путин действительно готовится к всеобщей мобилизации. Что интересно, люди из его окружения считают своей ошибкой принудительную мобилизацию осенью 2022 года, которая оказала негативный эффект для путинского режима.
"Кроме того, что около миллиона россиян после этого уехало из страны, это вызвало, извиняюсь за выражение, "бабский вой". Мол, почему вы забрали наших мужчин и почему вы не создали для них хороших условий, чтобы убивать украинцев", – отмечает Гудков.
Осенняя мобилизация не оказалась для России успешной, ведь вследствие нее в оккупационное войско попали плохо мотивированные солдаты, которые не хотели учиться воевать, были склонны ссориться с командирами и убегать с поля боя.
Поэтому Россия решила вернуться к тому, чтобы вместо принудительной мобилизации мотивировать новых солдат большими деньгами.
Как нищета влияет на восприятие войны
В России усиливается обнищание, особенно в депрессивных регионах страны. Чаще зарплата там может составлять 25 000 рублей, пенсия – 12 000 (около 10 000 и 4 500 гривен соответственно). Кроме того, недавно россияне установили антирекорд по задолженности по ипотеке, что составляет 15 трлн рублей (около 5 годовых бюджетов Украины).
Именно в обнищавших регионах России эффективнее всего работает пропаганда, напоминающая, что "ты не мужик и не патриот, если не служишь в армии". Зато в случае согласия воевать против Украины на региональном уровне рекруты получают "подъемные", почти в 10 раз превышающие их зарплату.
Геннадий Гудков о мобилизации в России: смотрите видео
С одной стороны общество, которого эта война "не касается", оказывает давление на погрязших в долгах присоединяться к оккупационной армии. С другой стороны, россиянам не жалко погибших в войне, ведь они воспринимаются как добровольцев, ушедших зарабатывать деньги.
Следовательно, сценарий с привлечением рекрутов, готовых воевать за финансовое вознаграждение, воспринимается российскими властями как наиболее приемлемый. Действующий режим будет использовать его настолько долго, насколько сможет, а к общей мобилизации приступит тогда, когда эта возможность будет исчерпана.
Подготовка к мобилизации в России: что известно
- Еще несколько месяцев назад Путин уверял россиян, что всеобщая мобилизация ему не нужна. Однако на самом деле у оккупантов практически не осталось свежих сил для противодействия украинскому наступлению.
- Поэтому Кремль серьезно взялся за подготовку к призыву большего количества людей, чем он прежде набрал добровольно. Об этом свидетельствуют, в частности, увеличение призывного возраста и усложнение выезда за границу для военнообязанных.
- Как сообщает британская разведка, Россия еще несколько месяцев назад начала формирование новой 25 общевойсковой армии. Для того чтобы она появилась, стране-агрессорке понадобятся новые люди, которых необходимо будет мобилизовать.