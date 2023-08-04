Владімір Путін підвищив верхню планку призовного віку на 3 роки без перехідного періоду. Про це пишуть ЗМІ держави-терориста, передає 24 Канал.

До теми Мирний перехід влади неможливий: навіщо росіяни масово палять військкомати

Що чекає на призовників у Росії

З 1 січня 2024 року призовний вік у Росії становитиме від 18 до 30 років. Тобто, на строкову службу призиватимуть росіян до 30 років. За інформацією місцевих ЗМІ, для тих, кому виконається 27 років 31 грудня 2023 року, зроблять виняток.

Також у Росії передбачена низка штрафів. Так, за псування документів військового обліку штрафуватимуть на 5 тисяч рублів, а за ухилення від медогляду – на 15 – 25 тисяч. Якщо людина не повідомить військкомат про зміну місця проживання під час призову, то штраф становитиме до 20 тисяч рублів. Якщо росіянин отримає повістку та не прийде до військкомату, то йому "світить" штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

Які ще закони ухвалив диктатор

Російський тиран заборонив військовозобов'язаним громадянам виїзд за кордон після отримання ними повісток. Ухвалений Путіним документ враховує також роздачу повісток на роботі та за місцем навчання. Крім цього закон дозволяє укладати контракти з призовниками на строк не менше, ніж на один рік (але не раніше, ніж за місяць до закінчення терміну служби).

Також Путін зобов'язав деяких людей повідомляти ФСБ та СЗР про свої наміри поїхати за кордон. Мовиться про осіб, в яких є доступ до секретної інформації. Цей закон також запроваджує ще одну зміну. Відтепер посадовим особам можуть відмовити у допуску до держтаємниць, якщо в них або в їхніх родичів є рахунки в іноземних банках чи нерухомість за кордоном.

А ще президент країни-агресорки дозволив залучати спеціалізовані державні унітарні підприємства до охорони порядку під час дії воєнного стану чи у період мобілізації. Ухвалений Путіним закон дозволяє передавати їм зброю.

Що кажуть експерти про мобілізацію в Росії