Про це 24 Каналу припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, хто може прийти на заміну Пригожину.
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1917 рік стане реальністю
В Росії можлива чергова хвиля мобілізації вже цієї осені. Ймовірно, замість в'язнів там забиратимуть потенційних військовозобов'язаних з великих міст та різних професій. Це викличе справжню революційну ситуацію та протести.
Невдачі на фронті, затягування війни, втрати, заяви місцевих генералів, як це було з Поповим – це все теж впливатиме. І те, що Путін називав 17-м роком, може стати реальністю,
– сказав військовий експерт.
Олександр Мусієнко про незворотні процеси в Росії: дивитись відео
Заміна Пригожину
Важко припустити, хто стане умовно наступним Пригожиним, відзначив Мусієнко. Можна сподіватися на тих росіян, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і на власні очі бачать усі проблеми. Найменша надія на мешканців Москви.
"Ще найбільше сподівань на мобілізованих, їх родини, які почнуть виходити і спочатку не йтимуть на Москву, а у досить жорсткій формі задаватимуть питання місцевим губернаторам. Це може призвести до того, що з'явиться хтось інший і поведе бунтівників на Москву", – припустив він цілком реальний сценарій.
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