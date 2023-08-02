Аварії зазнав приватний гідролітак. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії вкотре впав літак

За інформацією росЗМІ, на півночі Красноярського краю зазнав аварії приватний гідролітак. На борту перебували двоє осіб.

Попередньо, двоє людей загинули під час аварії. Згодом цю інформацію підтвердили у МНС.

За інформацією МНС, під час падіння гідролітак загорівся. Пожежники загасили спалах. Наразі прокуратура розпочала перевірку та слідчі заходи.

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