Аварії зазнав приватний гідролітак. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії вкотре впав літак
За інформацією росЗМІ, на півночі Красноярського краю зазнав аварії приватний гідролітак. На борту перебували двоє осіб.
Попередньо, двоє людей загинули під час аварії. Згодом цю інформацію підтвердили у МНС.
За інформацією МНС, під час падіння гідролітак загорівся. Пожежники загасили спалах. Наразі прокуратура розпочала перевірку та слідчі заходи.
Падіння літака у Росії: дивіться відео
Інші подібні випадки у Росії
- Нагадаємо, раніше у Краснодарському краї в Єйську в море впав штурмовик Су-25. За подією спостерігали десятки російських відпочивальників.
- Російські ЗМІ писали, що причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність.
- Згодом стала відома особистість пілота Су-25, який розбився у Краснодарському краї. Виявилось, він командир штурмової ескадрильї. Так, пілотом, який загинув у Єйську після падіння Су-25, виявився 27-річний старший лейтенант, командир штурмової ескадрильї Тимур Х.
- У Воронезькій області аварії зазнав літак АН-24. Ймовірно, його могли збити вагнерівці. Російський АН-24 впав поблизу населеного пункту Кантемирівка.
- Російські телеграм-канали повідомляли, що унаслідок аварії могло загинути щонайменше 3 людини.
- Окрім цього, у Мурманській області Росії сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Відомо, що МіГ-31 зазнав аварії в районі селища Риж-Губа. За даними росЗМІ, пілоти вижили. МіГ-31, що зазнав аварії під Мончегорськом, впав в озеро.