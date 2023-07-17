Пілотом, який загинув у Єйську після падіння Су-25, виявився 27-річний старший лейтенант, командир штурмової ескадрильї Тимур Х. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дивіться також Ліквідація генерала Цокова у Бердянську: у ЗМІ розповідають про ще одного вбитого офіцера Росії

Що відомо про гибель окупанта

В обід 17 липня стало відомо, що у Краснодарському краї в Єйську впав російський штурмовик Су-25. Він виконував навчальний політ над акваторією Азовського моря.

За попередньою інформацією, літак йшов на посадку, і за кілька кілометрів від берега біля штурмовика відмовили двигуни. У мережі активно поширювали відео падіння літака.

Пілотові вдалося катапультуватися, проте падаючи об воду він зламав обидві води. Також він заплутався в парашуті й наковтався води.

Коли рятувальники витягнули його з води, він був без свідомості. Його доставили на швидкій до лікарні, де він і помер. Ну що ж, ще один російський військовий самоліквідувався.

Втрати російської авіації у війні з Україною

Зазначимо, що станом на 17 липня російська армія втратила 310 гелікоптерів та 315 літаків. І це лише ті, до яких "приклали руку" українські військові. Адже раз в 1 – 2 місяці в Росії регулярно падають літаки чи вертольоти.

Останній такий випадок був 24 червня поблизу селища Кантемирівка – тоді впав російський літак АН-24. Попередньо, його збили вагнерівці.