Що стало причиною падіння, поки невідомо. Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.

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Що відомо про падіння російського штурмовика

Російський літак Су-25 впав у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області. Це підтвердив губернатор Гладков.

У Бєлгородській області впав російський Су-25 / Фото з телеграм-каналів

За попередніми даними, авіатроща сталася на околиці села Оріхове. До місця падіння направили працівників МНС та слідчих.

Згодом ворожі ЗМІ написали, що штурмовик нібито впав на сарай з сіном. внаслідок цього спалахнула пожежа, споруда згоріла. Пілот буцімто залишився живим. За ним відправили борт санавіації.

Внаслідок падіння літака спалахнула пожежа / Фото з телеграм-каналів