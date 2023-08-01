Горять ангари

За даними мнс країни-агресора, у Люберцях горять три ангари. Зазначають, що до гасіння пожежі залучили 70 осіб особового складу та 21 одиницю техніки.

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Кажуть, що загоряння сталося в нежитловій будівлі. До місця події направлено пожежників, а у мережі з'явилися кадри з місця пожежі.

Що ж сталось у Люберцях

За попередніми даними, причиною великої пожежі в ближньому Підмосков'ї стало загоряння кисневих балонів і будматеріалів

Пожежа спалахнула на будівельній базі, поруч із якою розташовано кілька автосервісів, куди може перекинутися вогонь.

Трохи згодом стало зрозуміло, що вогонь швидко поширився. Клуби диму видно за кілька кілометрів від місця загоряння.

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"У Підмосков'ї вогнеборці мнс Росії ліквідують велику пожежу. У Люберцях горять три ангари на площі 1200 кв.м. До гасіння пожежі залучено 70 осіб особового складу та 21 одиниця техніки", – зазначили в мнс Росії.

Жодних даних про постраждалих поки не надходило.

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