Російська влада прийняла рішення закривати всю інформацію під впливом завдання ударів по Москві, по об'єктах інфраструктури у Росії та військових об'єктах на окупованих територіях. Це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
Дивіться також "Щось таке серйозне": під Москвою спалахнула масштабна пожежа
На території Росії не припиняли прихованої мобілізації. У глибинці країни-агресорки говорять, якщо призвали й поїхав на війну, то шансів повернутися мало. Тому такі форми протестів, як підпали військкоматів, ще не масові, але вже практикуються і набиратимуть масовий характер під час стратегічно наступальних операцій.
Чому у Росії палять військкомати: дивіться відео
Надзвичайне занепокоєння серед росіян
Дуже потужно розповсюджується інформація щодо перспектив програшу Росії та загибелі конкретних росіян. Особливо вона поширюється у Криму.
За нашими оперативними даними, у Криму ширяться панічні настрої, які дуже швидко передаються на Росію. Існують плани евакуації сімей військовослужбовців, які воюють на фронті,
– мовив Маломуж.
Приїхавши на тимчасово окупований півострів, росіяни бачать обстріли й блокування. Українські війська будуть наступати, тож жертв буде ще більше – не 500 – 800 осіб за добу, а тисячі. Це викликає надзвичайне занепокоєння серед росіян.
Спочатку окупанти підтримали позицію кремлівського диктатора Владіміра Путіна, його агресивну стратегію. Ворог думав, що це буде легка прогулянка, а виявився потужний захист всього народу.
"Тепер росіянам треба не просто воювати, а програвати. Це призводить до обурення в оточенні Путіна серед низки політиків, олігархів, військових, спецслужб й населення", – зазначив генерал армії.
Масові пожежі у Росії: останні новини
- У ніч проти 2 серпня на Росії було гаряче. Більшість регіонів країни-терористки охопили масштабні пожежі, а у Московські області знову лунали вибухи.
- Для мешканців Одинцовського району Московської області ніч 2 серпня була неспокійною. Росіяни знову чули вибухи. Що це було – наразі невідомо.
- Крім того, вночі окупанти вкотре перекрили рух автомобільного транспорту Кримським мостом.