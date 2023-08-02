Це 24 Каналу прокоментувала російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Зазначимо, що 37 паліїв засудили до 19 років позбавлення волі.

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Дієва традиція

Підпали військкоматів на Росії – це хороша й дуже дієва традиція. Росіян за це засуджують до дедалі більших термінів ув'язнення. Нещодавно трьох людей засудили навіть не за спробу підпалу військкомату, а за те, що вони нібито хотіли це зробити.

Таке бажання прочитала ФСБ. Цікаво, що з трьох обвинувачених двоє визнали свою провину й отримали 11 й 6 років. А того, що не визнав провину засудили до 13 років ув'язнення. Мені здається важливо не визнавати провину. Підпал порогу військкомату коштував 18 років таксисту з Хабаровська,

– розповіла Романова.

Люди у Росії по-різному "чинять опір війні й путінському режиму". Як зауважила російська опозиційна журналістка, партизанська війна – це нормально у країні, де незаконно захоплена політична влада, де незаконно при владі перебуває президент, де змінена конституція.

Зверніть увагу! У Мурманській області 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов підпалив військкомат. Виявляється, парубка шантажував невідомий та пообіцяв, що розправиться з ним, якщо він не скоїть підпал.

Наявність російського добровольчого корпусу говорить про те, що є у Росії є люди, які готові чинити збройний опір терористичному режиму. Адже мирний перехід влади у країні-агресорці неможливий.

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У чому звинувачують людей, які підпалюють військкомати

До тероризму у Росії належать будь-які дії пов'язані з підтримкою України та непокорою диктатору Владіміру Путіну. Окрім тероризму, ще звинувачують у виправдовуванні й пособництві тероризму, екстремізмі й шпіонажі.

"Ми розшукуємо цивільних українських полонених й з'ясовуємо, де їх утримують. Проте улюблена російська відповідь буцімто полонених немає доки їм не оголошено звинувачення. А звинувачення висуваються завжди одні й ті самі – тероризм, пособництво тероризму й шпіонаж", – зазначила Романова.

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