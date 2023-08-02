Это 24 Каналу прокомментировала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Отметим, что 37 поджигателей приговорили к 19 годам лишения свободы.

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Действенная традиция

Поджоги военкоматов в России – это хорошая и очень действенная традиция. Россиян за это приговаривают ко все большим срокам заключения. Недавно троих человек осудили даже не за попытку поджога военкомата, а за то, что они якобы хотели это сделать.

Такое желание прочла ФСБ. Интересно, что из трех обвиняемых двое признали свою вину и получили 11 и 6 лет. А не признавшего вину приговорили к 13 годам заключения. Мне кажется, важно не признавать вину. Поджог порога военкомата стоил 18 лет таксисту из Хабаровска,

– рассказала Романова.

Люди в России по-разному "сопротивляются войне и путинскому режиму". Как отметила российская оппозиционная журналистка, партизанская война – это нормально в стране, где незаконно захваченная политическая власть, где незаконно находится президент, где изменена конституция.

Обратите внимание! В Мурманской области 19-летний Шамиль Алиев-Гасанов поджег военкомат. Оказывается, молодого человека шантажировал неизвестный и пообещал, что расправится с ним, если он не совершит поджог.

Наличие российского добровольческого корпуса говорит о том, что в России есть люди, которые готовы оказывать вооруженное сопротивление террористическому режиму. Ведь мирный переход власти в стране-агрессоре невозможен.

Как в России наказывают поджигателей военкоматов: смотрите видео

В чем обвиняют людей, поджигающих военкоматы

К терроризму в России относятся любые действия, связанные с поддержкой Украины и неповиновением диктатору Владимиру Путину. Кроме терроризма, еще обвиняют в оправдывании и пособничестве терроризма, экстремизме и шпионаже.

"Мы разыскиваем гражданских украинских пленных и выясняем, где их содержат. Однако любимый российский ответ, мол, пленных нет пока им не объявлены обвинения. А обвинения предъявляются всегда одни и те же – терроризм, пособничество терроризма и шпионаж", – отметили в пресс-службе.

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