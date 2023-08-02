Это 24 Каналу прокомментировала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Отметим, что 37 поджигателей приговорили к 19 годам лишения свободы.
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Действенная традиция
Поджоги военкоматов в России – это хорошая и очень действенная традиция. Россиян за это приговаривают ко все большим срокам заключения. Недавно троих человек осудили даже не за попытку поджога военкомата, а за то, что они якобы хотели это сделать.
Такое желание прочла ФСБ. Интересно, что из трех обвиняемых двое признали свою вину и получили 11 и 6 лет. А не признавшего вину приговорили к 13 годам заключения. Мне кажется, важно не признавать вину. Поджог порога военкомата стоил 18 лет таксисту из Хабаровска,
– рассказала Романова.
Люди в России по-разному "сопротивляются войне и путинскому режиму". Как отметила российская оппозиционная журналистка, партизанская война – это нормально в стране, где незаконно захваченная политическая власть, где незаконно находится президент, где изменена конституция.
Наличие российского добровольческого корпуса говорит о том, что в России есть люди, которые готовы оказывать вооруженное сопротивление террористическому режиму. Ведь мирный переход власти в стране-агрессоре невозможен.
Как в России наказывают поджигателей военкоматов: смотрите видео
В чем обвиняют людей, поджигающих военкоматы
К терроризму в России относятся любые действия, связанные с поддержкой Украины и неповиновением диктатору Владимиру Путину. Кроме терроризма, еще обвиняют в оправдывании и пособничестве терроризма, экстремизме и шпионаже.
"Мы разыскиваем гражданских украинских пленных и выясняем, где их содержат. Однако любимый российский ответ, мол, пленных нет пока им не объявлены обвинения. А обвинения предъявляются всегда одни и те же – терроризм, пособничество терроризма и шпионаж", – отметили в пресс-службе.
Мобилизация в России: последние новости
- В стране-агрессоре увеличили призывной возраст еще на три года, при этом нижний предел остается неизменным. Теперь призывной возраст россиян составляет 18 – 30 лет.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за неоказание содействия военкоматам во время мобилизации и значительно увеличивает наказание за неявку в военкомат.
- Российские миллиардеры выплачивают зарплату оккупантам, которые едут убивать мирное население Украины. "Добровольцев" на службу в минобороны снабжают олигархи, которые включены в списки санкций Украины и ряда Западных стран за поддержку военной агрессии.