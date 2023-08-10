С 24 февраля 2022 года враг потерял уже 252 200 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь Генштаб объяснял, что подсчет усложняют активные боевые действия.
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Какие потери врага в технике
- танков – 4278 (+16);
- боевых бронированных машин – 8303 (+13);
- артиллерийских систем – 5028 (+15);
- РСЗО – 711 (+0);
- средств ПВО – 469 (+0);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 313 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4);
- крылатых ракет – 1377 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16);
- специальной техники – 746 (+4).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян на украинской земле: последние новости
- В Генштабе ВСУ рассказали, что нашим военным удалось нанести 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме того, ВСУ поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект россиян.
- Украинские пограничники на Харьковском направлении ликвидировали вражеский дорогостоящий комплекс наблюдения "Муром-М". Он был нужен оккупантам для круглосуточного наблюдения за перемещением ВСУ.
- Генерал Александр Тарнавский рассказал, что на Юге у россиян огромные потери. В частности, только за сутки ВСУ ликвидировали там 93 вражеских солдат, еще 150 ранены и один пленный. О потерях врага в технике на Юге Украины читайте по ссылке.