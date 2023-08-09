Государственная пограничная служба Украины выложила в соцсетях кадры уничтожения российского комплекса "Муром-М". Инцидент произошел в Харьковском направлении.
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Подробности уничтожения вражеского комплекса
Как отметили пограничники, российский "Муром-М" отправился на свалку.
Попаданием дрона-камикадзе бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский наблюдательный комплекс на Харьковском направлении,
– говорится в сообщении.
Как видно на кадрах, россияне попытались спрятать технику среди деревьев, однако это им не помогло. На видео можно увидеть, что сначала оператор дрона пролетает очень близко к вражеской цели. После этого он резко разворачивается на 180 градусов и уничтожает "Муром-М" сзади. Другой БПЛА зафиксировал попадание, после которого поднялся большой столб дыма.
Пограничники уничтожают российский "Муром-М": видео ГПСУ
Что собой представляет "Муром-М".
Оккупанты используют "Муром-М" для круглосуточного наблюдения за перемещением ВСУ. Этот комплекс имеет дорогостоящую аппаратуру.
Посредством его оптики россияне могут разглядеть человека на расстоянии до 10 километров. Также у него есть тепловизор, позволяющий выявлять людей в 4 километрах, а транспорт – в 8 километрах.
Другие новости об уничтожении техники россиян
- Ранее российские оккупанты потеряли еще один "Муром-М". 3-я отдельная танковая Железная бригада уничтожила этот комплекс и поделилась эффектными кадрами. Сначала вражескую технику обнаружила аэроразведка. После этого наши воины запустили дрон-камикадзе типа FPV.
- Другой "Муром-М" уничтожили воины 59 бригады имени Якова Гандзюка. Это произошло в Донецкой области. В соцсетях есть видео попадания дрона-камикадзе "Пегас" в эту вражескую технику.