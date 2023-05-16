Российский комплекс видеотепловизионного наблюдения уничтожили воины Железной бригады. Защитники показали соответствующие кадры.
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Защитники уничтожили "Муром-М"
В бригаде рассказали, что аэроразведка гаубического артдивизиона (командир дивизии "Росомаха") и реактивного артдивизиона (командир дивизии "Стугна") обнаружила вражеский комплекс "Муром-М". Далее наши реактивники уничтожили его дроном-камикадзе типа FPV.
"Муром-М" – это мощная аппаратура для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Оптика позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 километров, а тепловизор может в темноте обнаружить автомобиль за 8 километров и людей за 4 километра. Но тут дорогостоящей рашистской аппаратуре наступил капец,
– подчеркнули в Железной бригаде.
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Как украинский дрон уничтожает российский "Муром-М": смотрите видео
Потери России по состоянию на утро 16 мая
Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 520 российских захватчиков. Заметим, что потери агрессора могут быть еще больше, но из-за высокой интенсивности боевых действий точное количество подсчитать невозможно.
За более чем 14 месяцев полномасштабной войны украинские защитники и защитницы уже уничтожили:
- личного состава – 199 980,
- танков – 3762,
- боевых бронированных машин – 7348,
- артиллерийских систем – 3150,
- РСЗО – 562,
- средства ПВО – 316,
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732,
- крылатых ракет – 973,
- кораблей /катеров – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6048,
- специальной техники – 410.